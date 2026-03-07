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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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РФ атакувала Полтавщину: внаслідок падіння уламків БпЛА травмовано людину, пошкоджено підприємство

Наслідки атаки росіян на Полтавщину

Сьогодні вдень, 7 березня, російські війська атакували Полтавську область безпілотниками, внаслідок чого травмовано людину.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, а також приватного домоволодіння та легкового авто.

Також читайте: Уламки БПлА впали у Полтавському районі: четверо травмованих

Постраждалі

Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Полтавщині: пошкоджено об’єкти промислового підприємства

Автор: 

обстріл (34458) Полтавська область (1399)
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Не розумію, чому маючі технології перехоплення шахедів, якими навіть хз усім світом ми готові прділитись, їх не застосовують на 100% аби закрити від шахедів небо над Україною?
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07.03.2026 18:29 Відповісти
 
 