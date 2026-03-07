РФ атакувала Полтавщину: внаслідок падіння уламків БпЛА травмовано людину, пошкоджено підприємство

Сьогодні вдень, 7 березня, російські війська атакували Полтавську область безпілотниками, внаслідок чого травмовано людину.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, а також приватного домоволодіння та легкового авто.

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Постраждалі

Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована.

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