Уламки БПлА впали у Полтавському районі: четверо травмованих
Сьогодні, 3 березня, зранку на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПлА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Чи є постраждалі?
За його словами, четверо людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога.
"Пошкоджено прилеглі будівлі. Усі служби працюють на місці. До відбою залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.
Більше подробиць на цю мить не відомо.
Що передувало?
Як повідомлялося, ворог також атакував дронами Одещину. Пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру.
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