Уламки БПлА впали у Полтавському районі: четверо травмованих

Сьогодні, 3 березня, зранку на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПлА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи є постраждалі?

За його словами, четверо людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога.

"Пошкоджено прилеглі будівлі. Усі служби працюють на місці. До відбою залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.

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Більше подробиць на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, ворог також атакував дронами Одещину. Пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру.

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