Новости Атака беспилотников на Полтавщину
461 0

Осколки БПЛА упали в Полтавском районе: четверо травмированных

шахед над Полтавской областью

Сегодня, 3 марта, утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч

Есть ли пострадавшие?

По его словам, четыре человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

"Повреждены прилегающие здания. Все службы работают на месте. До отбоя оставайтесь в укрытиях!", - подчеркивает глава области.

Более подробных сведений на данный момент нет. 

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг также атаковал дронами Одесскую область. Повреждены портовую и транспортную инфраструктуру.

