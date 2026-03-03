Осколки БПЛА упали в Полтавском районе: четверо травмированных
Сегодня, 3 марта, утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.
Есть ли пострадавшие?
По его словам, четыре человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
"Повреждены прилегающие здания. Все службы работают на месте. До отбоя оставайтесь в укрытиях!", - подчеркивает глава области.
Более подробных сведений на данный момент нет.
Что предшествовало?
Как сообщалось, враг также атаковал дронами Одесскую область. Повреждены портовую и транспортную инфраструктуру.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль