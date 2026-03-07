РФ атаковала Полтавщину: вследствие падения обломков БПЛА травмирован человек, повреждено предприятие
Сегодня днем, 7 марта, российские войска атаковали Полтавщину беспилотниками, вследствие чего травмирован человек.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, в области работала ПВО. Вследствие падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, а также частного домовладения и легкового автомобиля.
Пострадавшие
Один человек получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.
