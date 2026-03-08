Ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 8 березня війська РФ атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
"Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях", - інформують Повітряні сили.
Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакували українські міста.
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Атаковано БпЛА, а знешкоджено дрони? БпЛА= дрони... Але ж. Не всі такі грамотні, як у писарів Повітряних сил.