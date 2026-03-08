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Новини Результат роботи ППО
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Ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів, - Повітряні сили

Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 98 дронів

У ніч на 8 березня війська РФ атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

"Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях", - інформують Повітряні сили.

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакували українські міста.

Також читайте: Сили ППО збили 19 ракет і 453 дрони, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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ракети (4449) Повітряні сили (3468) Шахед (2264)
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Ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів, - Повітряні сили

Атаковано БпЛА, а знешкоджено дрони? БпЛА= дрони... Але ж. Не всі такі грамотні, як у писарів Повітряних сил.
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08.03.2026 09:43 Відповісти
А на Параолімпіаді мойорить кривавий кацапський прапор...
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08.03.2026 10:22 Відповісти
А ЛІДОР дуже переймається безпекою Дубая та інших подібних арабських міст Перської Затоки та вже пообіцяв Президенту Еміратів українські дрони-перехоплювачи та спеціалістів! Може ВОНО не в собі?!
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08.03.2026 12:36 Відповісти
 
 