Ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 8 березня війська РФ атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

"Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях", - інформують Повітряні сили.

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакували українські міста.

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