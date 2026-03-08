Враг атаковал двумя "Искандерами" и 117 БПЛА, обезврежено 98 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 8 марта войска РФ атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М (пуски из Ростовской и Воронежской областей - РФ), а также 117 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
"Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях", - информируют Воздушные силы.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 8 марта, российские беспилотники атаковали украинские города.
