У Харкові лунали вибухи: ворог ударив дроном по Салтівському району
У ніч проти неділі, 8 березня у Харкові лунали вибухи, ворог атакував місто ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Що вже відомо?
"Ворог ударив "шахедом" по Салтівському району міста. Наслідки уточнюємо", - уточнив він.
Більше інформації на ранок немає.
Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня
- Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 11 загиблих, серед них дві дитини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не дві дитини, а двоє дітей.