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Новини Атака безпілотників на Харків
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У Харкові лунали вибухи: ворог ударив дроном по Салтівському району

знищення російського безпілотника

У ніч проти неділі, 8 березня у Харкові лунали вибухи, ворог атакував місто ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що вже відомо?

"Ворог ударив "шахедом" по Салтівському району міста. Наслідки уточнюємо", - уточнив він.

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Більше інформації на ранок немає.

Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня

  • Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 11 загиблих, серед них дві дитини.

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Автор: 

обстріл (34473) Харків (6139) Шахед (2264) Харківська область (2832) Харківський район (938)
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08.03.2026 08:01 Відповісти
Завжди важливо добре і тепле слово. Зараз особливо. Дякую!
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08.03.2026 10:27 Відповісти
Про загиблих требе писати без граматичних помилок, бо помилки - знак непошани.

Не дві дитини, а двоє дітей.
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08.03.2026 11:29 Відповісти
Щось не бачу ваших зауважень коли пишуть одні матюки і це не тільки від дописувачів,а особливо наших ЗМІ, Граматику не кожен знає на відмінно,а особливо,коли швидко набірається текст. Да вчитись потрібно,але це робити,коли пема про це.
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08.03.2026 14:46 Відповісти
Це вже зайве, сидіти і відстежувати орфографію.Кожен пише, як вміє і як дозволяє техніка. Можна зрозуміти суть сказаного і одним словом.То так, аби повипендрюватися.
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08.03.2026 18:26 Відповісти
Оце "хто як уміє" приблизно так виглядає, як жіночка немита й без макіяжу на стильній вечірці.
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08.03.2026 22:08 Відповісти
Я ж не про коментаторів пишу, а про текст новини, яку мали б готувати до оприлюднення бодай мінімально кваліфіковані люди.
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08.03.2026 22:06 Відповісти
 
 