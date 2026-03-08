У Харкові лунали вибухи: ворог ударив дроном по Салтівському району

У ніч проти неділі, 8 березня у Харкові лунали вибухи, ворог атакував місто ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що вже відомо?

"Ворог ударив "шахедом" по Салтівському району міста. Наслідки уточнюємо", - уточнив він.

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Більше інформації на ранок немає.

Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 11 загиблих, серед них дві дитини.

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