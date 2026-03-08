РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
338 1

Враг ударил по промпредприятию в Миргородском районе: есть повреждения

уничтожение российского беспилотника

Сегодня, 8 марта, ночью и утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом - промпредприятие

Как отмечается, есть повреждения производственного оборудования. Все службы работают на месте.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил глава области.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 8 марта, российские беспилотники атаковали украинские города.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал двумя "Искандерами" и 117 БПЛА, обезврежено 98 дронов.

обстрел (15217) дроны (4881) Полтавская область (428) Миргородский район (15)
