Внаслідок атаки РФ постраждала людина у Балаклії на Харківщині

Увечері 26 березня внаслідок влучання безпілотника типу "Гербера" у приватний житловий будинок у Балаклії Харківської області виникла пожежа.

За інформацією начальника міської військової адміністрації Віталія Карабанова, внаслідок атаки постраждала одна людина, інформує Цензор.НЕТ

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На місці події працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

"Внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. На жаль, одна людина постраждала", – повідомили у місцевій адміністрації.

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Атака на Чернігівщину: удар по інфраструктурі

ТОго ж дня раніше російські війська атакували Чернігівську область. Близько 19:10 FPV-дрон влучив в один з об’єктів інфраструктури у місті Семенівка.

За словами представників районної влади, інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

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