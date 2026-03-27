Внаслідок атаки РФ постраждала людина у Балаклії на Харківщині
Увечері 26 березня внаслідок влучання безпілотника типу "Гербера" у приватний житловий будинок у Балаклії Харківської області виникла пожежа.
За інформацією начальника міської військової адміністрації Віталія Карабанова, внаслідок атаки постраждала одна людина, інформує Цензор.НЕТ
На місці події працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.
"Внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. На жаль, одна людина постраждала", – повідомили у місцевій адміністрації.
Атака на Чернігівщину: удар по інфраструктурі
ТОго ж дня раніше російські війська атакували Чернігівську область. Близько 19:10 FPV-дрон влучив в один з об’єктів інфраструктури у місті Семенівка.
За словами представників районної влади, інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
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