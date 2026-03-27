93 із 102 випущених БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА
Росія у ніч на 27 березня випустила по Україні 102 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
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