93 із 102 випущених БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

Росія у ніч на 27 березня випустила по Україні 102 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них - "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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