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Новини Атака безпілотників
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Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили зафіксували рух рашистських БпЛА

Ввечері 27 березня російські війська запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:18 ПС повідомили:

  • Харківщина: БпЛА у напрямку Богодухова, Люботина.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА у передмісті Миколаєва.

О 18:42 ПС повідомили:

Полтавщина: БпЛА у напрямку Чутового.

Чернігівщина: БпЛА курсом на Ніжин.

О 19:15 повідомлялося:

  • Харківщина: БпЛА у напрямку Старого Салтова, Нової Водолаги, Люботина.
  • Сумщина: БпЛА в районі Краснопілля.

Дніпропетровщина: група БпЛА у напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 21:00.

О 21:57 ПС повідомили:

  • Полтавщина: БпЛА курсом на Миргород, Чутове.
  • Харківщина: БпЛА у напрямку Золочева, Шарівки.

Нові групи дронів

Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини повз Сосницю курсом на південь, - повідомлялося о 22:32.

Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 22:40. 

Група БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 23:05.

Групи БпЛА  курсом на Кривий Ріг, - повідомлялося о 23:07.

БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 23:33.

Рух БпЛА на півдні

Група БпЛА із Миколаївщини  у бік Одещини, - повідомлялося о 00:42.

БпЛА курсом на Одесу/Чорноморське, - повідомлялося о 01:02. 

Нові групи БпЛА у напрямку Одеси! Залишайтесь в укриттях, - повідомлялося о 01:37. 

Дивіться також: 93 із 102 випущених БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

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безпілотник БпЛА (6062) атака (1744) Повітряні сили (3521)
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