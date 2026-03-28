Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 27 березня російські війська запустили ударні безпілотники по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:18 ПС повідомили:
- Харківщина: БпЛА у напрямку Богодухова, Люботина.
- БпЛА курсом на Полтаву.
- БпЛА у передмісті Миколаєва.
О 18:42 ПС повідомили:
Полтавщина: БпЛА у напрямку Чутового.
Чернігівщина: БпЛА курсом на Ніжин.
О 19:15 повідомлялося:
- Харківщина: БпЛА у напрямку Старого Салтова, Нової Водолаги, Люботина.
- Сумщина: БпЛА в районі Краснопілля.
Дніпропетровщина: група БпЛА у напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 21:00.
О 21:57 ПС повідомили:
- Полтавщина: БпЛА курсом на Миргород, Чутове.
- Харківщина: БпЛА у напрямку Золочева, Шарівки.
Нові групи дронів
Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини повз Сосницю курсом на південь, - повідомлялося о 22:32.
Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 22:40.
Група БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 23:05.
Групи БпЛА курсом на Кривий Ріг, - повідомлялося о 23:07.
БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 23:33.
Рух БпЛА на півдні
Група БпЛА із Миколаївщини у бік Одещини, - повідомлялося о 00:42.
БпЛА курсом на Одесу/Чорноморське, - повідомлялося о 01:02.
Нові групи БпЛА у напрямку Одеси! Залишайтесь в укриттях, - повідомлялося о 01:37.
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