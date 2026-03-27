Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу, є влучання у житловому секторі

Ввечері 27 березня російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Також зафіксовано влучання у житловому секторі.

Про це в телеграм повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі", - написав Вілкул.

Розпочато аварійно-рятувальну операцію.

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Атака дронів

Нагадаємо, що ввечері 27 березня російські війська запустили ударні безпілотники по території України.

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