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Удар по Кривому Рогу: пошкоджено об’єкт інфраструктури
Зранку 26 березня російські війська завдали удару по Кривому Рогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Наразі триває уточнення наслідків удару, на місці працюють відповідні служби.
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