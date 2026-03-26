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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Удар по Кривому Рогу: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Окупанти вдарили по Кривому Рогу 18 грудня

Зранку 26 березня російські війська завдали удару по Кривому Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі триває уточнення наслідків удару, на місці працюють відповідні служби.

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Кривий Ріг (1520) обстріл (34804) Дніпропетровська область (5194) Криворізький район (420)
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