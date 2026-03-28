РФ вдарила по підприємству у Кривому Розі: двоє загиблих. Зранку ворог знову атакував місто (оновлено)
Російські дрони атакували промислове підприємство у Кривому Розі. Є загиблі та поранені. Триває рятувальна операція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.
Є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі.
Ранковий удар по Кривому Рогу
О 10:00 голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про повторний удар:
"Ворог знову атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Йде ліквідація наслідків. Під час цього удару слава Богу без втрат".
Обстріли області
З вечора 27 березня ворог понад 30 разів атакував три райони області. Бив безпілотниками та артилерією:
На Нікопольщині - Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку, Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди.
На Синельниківщині під ударом були Покровська та Васильківська громади. Пошкоджені інфраструктура і приватні будинки.
▪️На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській і Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечені інфраструктура та будинок на території бази відпочинку.
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Забули пароль або логін? Відновити пароль
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