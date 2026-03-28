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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака безпілотників на Кривий Ріг
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РФ вдарила по підприємству у Кривому Розі: двоє загиблих. Зранку ворог знову атакував місто (оновлено)

РФ вдарила по підприємству у Кривому Розі: загинула людина

Російські дрони атакували промислове підприємство у Кривому Розі. Є загиблі та поранені. Триває рятувальна операція 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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"Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі.

Ранковий удар по Кривому Рогу

О 10:00 голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про повторний удар:

"Ворог знову атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Йде ліквідація наслідків. Під час цього удару слава Богу без втрат".

Обстріли області 

З вечора 27 березня ворог понад 30 разів атакував три райони області. Бив безпілотниками та артилерією:

На Нікопольщині - Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку, Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди.

На Синельниківщині під ударом були Покровська та Васильківська громади. Пошкоджені інфраструктура і приватні будинки.

▪️На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській і Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечені інфраструктура та будинок на території бази відпочинку. 

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) Кривий Ріг (1528) Нікополь (1580) Дніпропетровська область (5226) Криворізький район (432) Нікопольський район (830)
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Топ коментарі
+3
Згадуємо що ніхто в місті такого не говорив. І старань криворізців 1/20 від старань всіх українців. Якраз по кількості населення. А може і менше, бо явка у нас завжди куева.
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28.03.2026 07:59 Відповісти
+2
А ще за родину юзіка порадіємо - вже в Іспанії, на побережжі теплого моря. Відпочивають, насолоджуються життям - зробили нас разом. Давайте: ги-ги-ги - ну, смішно ж до гикоти
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28.03.2026 12:18 Відповісти
+1
Колись у Росії, "управитель" якогось райцентру, запропонував перейменувать місто, в "Путін". Головною причиною вказав те, що Путін, після цього, приділить йому більше уваги, на місто "проллється "золотий дощ", і воно процвітатиме... Подібні розмови велися, деякими "криворожанами", незадовго до вторгнення армії РФ, до України. Ходили розмови про можливе перейменування міста, у "Зеленський"... Мотиви були тими самими...
Цікаво - хоч хтось, з жителів Кривого Рогу, про це, зараз, згадує? Адже саме з-за бездіяльності їх "знаменитого" земляка, та його "стараннями", війна прийшла до їхнього дому...
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28.03.2026 07:55 Відповісти

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