РФ вдарила по підприємству у Кривому Розі: двоє загиблих. Зранку ворог знову атакував місто (оновлено)

Російські дрони атакували промислове підприємство у Кривому Розі. Є загиблі та поранені. Триває рятувальна операція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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"Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі.

Ранковий удар по Кривому Рогу

О 10:00 голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про повторний удар:

"Ворог знову атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Йде ліквідація наслідків. Під час цього удару слава Богу без втрат".

Обстріли області

З вечора 27 березня ворог понад 30 разів атакував три райони області. Бив безпілотниками та артилерією:

На Нікопольщині - Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку, Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди.

На Синельниківщині під ударом були Покровська та Васильківська громади. Пошкоджені інфраструктура і приватні будинки.

▪️На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській і Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечені інфраструктура та будинок на території бази відпочинку.

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