Новости Взрывы в Кривом Роге
657 4

В Кривом Роге снова раздаются взрывы: пятая атака за сутки

Кривой Рог снова под атакой: пятая волна "шахидов" за сутки

Враг продолжает массированные удары дронами по Кривому Рогу. Над городом остаются еще несколько БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Пятая атака шахедов за сутки.

Взрывы. Берегите себя и своих близких. Над городом еще 4 шахеда", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 27 марта российские войска атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

Ночью враг снова нанес удар по городу. Под ударом оказалось промышленное предприятие. В результате атаки погибли два человека.

Утром армия РФ снова атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг запустил по Одессе более 60 дронов, - Зеленский. ФОТОрепортаж

зеобнюх проте знає??відпрацьовано вже заходи до недопущення та відбиття??
28.03.2026 13:25 Ответить
Звісно відпрацьовано. Тільки в ОАЕ.
28.03.2026 13:30 Ответить
Навіщо йому той Кривий Ріг? Він вже ніколи туди не повернеться.
28.03.2026 13:50 Ответить
Кожний день гинуть мирні люди,діти,житлові будинки,лікарні, промислові підприємства,а наші найкращі пілоти захищають ізраїль . Воно звичайно ясно--вбивають українців,а там же наші "брати" євреї потребують захисту.
28.03.2026 13:51 Ответить
 
 