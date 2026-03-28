В Кривом Роге снова раздаются взрывы: пятая атака за сутки

Враг продолжает массированные удары дронами по Кривому Рогу. Над городом остаются еще несколько БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Пятая атака шахедов за сутки.

Взрывы. Берегите себя и своих близких. Над городом еще 4 шахеда", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 27 марта российские войска атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

Ночью враг снова нанес удар по городу. Под ударом оказалось промышленное предприятие. В результате атаки погибли два человека.

Утром армия РФ снова атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога.

