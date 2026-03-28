Враг запустил по Одессе более 60 дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью войска РФ нанесли массированный удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакого военного смысла, это чистый террор против обычной гражданской жизни", - заявил глава государства.

Россия использовала более 60 дронов

По его словам, в этом ударе по городу было задействовано более 60 ударных дронов.

"К сожалению, много повреждений. Среди поврежденных объектов - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Наши службы продолжают работать и помогать там, где это необходимо. К сожалению, на данный момент известно, что один человек погиб (по данным ОВА, уже двое погибших. - Ред.). Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок. Были этой ночью также удары по Полтавской и Днепропетровской областям", - добавил Зеленский.

Он также подчеркивает, что каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно.

"А скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, помогать обороне нашей страны и дипломатии. Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Мы тоже работаем со всеми, чтобы дать больше сил нашей стране и больше возможностей днем и ночью защищать жизнь в Украине - наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего", - резюмирует глава государства.

















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, еще 12 человек пострадали.

