Новости Атака беспилотников на Одессу
1 037 8

Враг запустил по Одессе более 60 дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью войска РФ нанесли массированный удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакого военного смысла, это чистый террор против обычной гражданской жизни", - заявил глава государства.

Россия использовала более 60 дронов

По его словам, в этом ударе по городу было задействовано более 60 ударных дронов.

"К сожалению, много повреждений. Среди поврежденных объектов - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Наши службы продолжают работать и помогать там, где это необходимо. К сожалению, на данный момент известно, что один человек погиб (по данным ОВА, уже двое погибших. - Ред.). Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок. Были этой ночью также удары по Полтавской и Днепропетровской областям", - добавил Зеленский.

Он также подчеркивает, что каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно.

Противодействие агрессии РФ

"А скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, помогать обороне нашей страны и дипломатии. Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Мы тоже работаем со всеми, чтобы дать больше сил нашей стране и больше возможностей днем и ночью защищать жизнь в Украине - наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего", - резюмирует глава государства.

последствия ударов по Одессе
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, еще 12 человек пострадали.

Санич, там Рубіо тебе балаболом назвав. Проясни холопам ситуацію💩
показать весь комментарий
28.03.2026 10:05 Ответить
було застосовано понад 60 ударних дронів

гундоса зе!гніда вміє тільки до шістдесяти рахувати?
все що далі, то понад.....
показать весь комментарий
28.03.2026 10:11 Ответить
Оманський Підрахуй
показать весь комментарий
28.03.2026 10:16 Ответить
А прикрити небо немає чим бо ЗЕмародер все продав арабам .Життя громадян пох@й , головне особистий гешефт , да ЗЕля ?
показать весь комментарий
28.03.2026 10:18 Ответить
И когда ты все успеваешь, и дроны считать и продавать?
показать весь комментарий
28.03.2026 10:47 Ответить
Підрахуй сраний, тебе потрібно посадити на найвищу вежу в Одесі і хай рахує.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:16 Ответить
Не роби,ЗЕленський, щоб віддати дружину дяді,а самому йти до ...ляді!
Спочатку захисти себе, а потім інших.
Навчання організуй тим кому ти хочеш допомогти в Україні,на якомусь етапі в бойових умовах,а ти кращих відправив на Близький Схід,замість того щоб ,можливо,Одесу захищали.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:52 Ответить
Потужний, та корисний аналіз того, який вперся здати аналізи в 2019 році.
показать весь комментарий
28.03.2026 12:33 Ответить
 
 