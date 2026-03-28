Враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, еще 12 пострадавших (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 28 марта российские беспилотники массированно атаковали Одессу. В городе зафиксированы разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Приморский район

В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. Персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района.

В частном секторе произошло возгорание жилых домов.

Также зафиксировано повреждение трех учебных заведений.

Хаджибейский район

В Хаджибейском районе - попадание в многоэтажку. Пострадавших нет. Зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки.

Киевский район

В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.

Погибшая и пострадавшие

По состоянию на 7:00 известно, что в результате полученных травм в больнице скончался один человек. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Всего пострадало 11 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.

Начальник ОВА Олег Кипер в 8:17 сообщил о росте количества пострадавших:

"В результате ночной атаки врага на Одессу, к сожалению, погиб один человек, еще 12 человек пострадали, среди них – ребенок".

Среди пострадавших – 9-летний мальчик, его состояние средней тяжести.

Лысак также сообщил, что на момент атаки в роддоме находились 80 человек, из них 33 - это медицинские работники, все находились в укрытии.

По состоянию на 9.20 стало известно о втором погибшем.

"Из-под завалов одного из домов получили тело еще одного человека. К сожалению, это уже вторая жертва ночной атаки на город", - сообщил Лысак.

