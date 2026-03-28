Ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, ще 12 постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 28 березня російські безпілотники масово атакували Одесу. У місті зафіксовані руйнування житлового сектору та інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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Приморський район

У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. Персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району.

У приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

Також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти.

Хаджибейський район

У Хаджибейському районі — влучання в багатоповерхівку. Без постраждалих. Зафіксовано загорання квартир та даху п'ятиповерхівки.

Київський район

У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.

Загибла та постраждалі

Станом на 7:00 відомо що внаслідок отриманих травм, у лікарні померла одна людина. Мої щирі співчуття рідним та близьким.

Загалом постраждало 11 осіб. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих є дитина.

Начальник ОВА Олег Кіпер о 8:17 повідомив про зростання кількості постраждалих:

"Внаслідок нічної атаки ворога на Одесу, на жаль, загинула одна людина, ще 12 людей постраждали, серед них - дитина".

Серед постраждалих - 9-річний хлопчик, його стан середньої тяжкості.

Лисак також повідомив, що на момент атаки у пологовому будинку перебували 80 осіб, з них 33 - це медичні працівники, усі знаходилися в укритті.

Станом на 9:20 стало відомо про другого загиблого.

"З-під завалів одного з будинків дістали тіло ще однієї людини. На жаль, це вже друга жертва нічної атаки на місто", - повідомив Лисак.

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