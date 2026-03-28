Ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, ще 12 постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 28 березня російські безпілотники масово атакували Одесу. У місті зафіксовані руйнування житлового сектору та інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
Приморський район
У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. Персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району.
У приватному секторі сталося загорання житлових будинків.
Також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти.
Хаджибейський район
У Хаджибейському районі — влучання в багатоповерхівку. Без постраждалих. Зафіксовано загорання квартир та даху п'ятиповерхівки.
Київський район
У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.
Загибла та постраждалі
Станом на 7:00 відомо що внаслідок отриманих травм, у лікарні померла одна людина. Мої щирі співчуття рідним та близьким.
Загалом постраждало 11 осіб. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих є дитина.
Начальник ОВА Олег Кіпер о 8:17 повідомив про зростання кількості постраждалих:
"Внаслідок нічної атаки ворога на Одесу, на жаль, загинула одна людина, ще 12 людей постраждали, серед них - дитина".
Серед постраждалих - 9-річний хлопчик, його стан середньої тяжкості.
Лисак також повідомив, що на момент атаки у пологовому будинку перебували 80 осіб, з них 33 - це медичні працівники, усі знаходилися в укритті.
Станом на 9:20 стало відомо про другого загиблого.
"З-під завалів одного з будинків дістали тіло ще однієї людини. На жаль, це вже друга жертва нічної атаки на місто", - повідомив Лисак.
Будь ласка, зачекайте...
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