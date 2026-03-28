РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками: є руйнування житлового сектору та інфраструктури
У ніч на суботу, 28 березня, російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. Зафіксовано руйнування житлового сектору та інфраструктури.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Масована атака шахедів на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав посадовець.
Атака дронів
Нагадаємо, що ввечері 27 березня російські війська запустили ударні безпілотники по території України.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.03.2026 03:54 Відповісти Посилання
+4 Isolda Peres
показати весь коментар28.03.2026 02:56 Відповісти Посилання
+4 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар28.03.2026 06:59 Відповісти Посилання
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