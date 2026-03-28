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Новини Атака безпілотників на Одесу
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РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками: є руйнування житлового сектору та інфраструктури

Нічна атака на Одесу

У ніч на суботу, 28 березня, російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. Зафіксовано руйнування житлового сектору та інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Масована атака шахедів на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав посадовець.

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Атака дронів

Нагадаємо, що ввечері 27 березня російські війська запустили ударні безпілотники по території України.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6062) Одеса (5876) Одеська область (4159) атака (1744) Одеський район (676)
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Топ коментарі
+11
До речі, бізнесмени раши на зʼїзді промисловців запропонували скинутись своїми грошима на війну проти України . Пропоную прокуратурі відстежити призвища ціх вбивц і ввести проти них санкції, а також щоб ЄС І БРИТАНІЯ видворили родини Ціх діячів з Європи за фінансування війни проти України
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28.03.2026 03:54 Відповісти
+4
Влучили в пологовий мраzzоти!
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28.03.2026 02:56 Відповісти
+4
Шо за ******** кацапські наративи - "мстять"? Рашисти з 22 року не припиняють бомбардувати Україну - мстять, кажеш? А за що, *****, за що мстять?
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28.03.2026 06:59 Відповісти

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