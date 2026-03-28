РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками: є руйнування житлового сектору та інфраструктури

У ніч на суботу, 28 березня, російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. Зафіксовано руйнування житлового сектору та інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Масована атака шахедів на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав посадовець.

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Атака дронів

Нагадаємо, що ввечері 27 березня російські війська запустили ударні безпілотники по території України.

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