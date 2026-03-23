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Новини Атака безпілотників на Одесу
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В Одесі під час тривоги пролунали вибухи: зафіксовано БпЛА

В Одесі вибухи

В Одесі в ніч на 23 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих пабліків та моніторингових каналів.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували групи ворожих безпілотників над акваторією Чорного моря. За наявною інформацією, дрони рухалися у напрямку південних районів Одеської області.

У самому місті, а також у кількох районах області було оголошено повітряну тривогу. Жителів закликали перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Ситуація в небі над Одещиною

За даними військових, активність ворожих БпЛА в регіоні зросла у нічний час. Моніторингові канали повідомляли про кілька груп дронів, які заходили з боку моря.

Повітряні сили попереджали про можливу загрозу ударів і закликали не ігнорувати сигнали тривоги. 

Офіційної інформації про наслідки на момент публікації не надходило.

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Одеса (5873) Одеська область (4152) атака (1716) дрони (8563) Шахед (2298) Одеський район (672)
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