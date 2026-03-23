В Одесі під час тривоги пролунали вибухи: зафіксовано БпЛА

В Одесі в ніч на 23 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих пабліків та моніторингових каналів.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували групи ворожих безпілотників над акваторією Чорного моря. За наявною інформацією, дрони рухалися у напрямку південних районів Одеської області.

У самому місті, а також у кількох районах області було оголошено повітряну тривогу. Жителів закликали перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Ситуація в небі над Одещиною

За даними військових, активність ворожих БпЛА в регіоні зросла у нічний час. Моніторингові канали повідомляли про кілька груп дронів, які заходили з боку моря.

Повітряні сили попереджали про можливу загрозу ударів і закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Офіційної інформації про наслідки на момент публікації не надходило.

Раніше ми повідомляли, що протягом вечора 22 березня російські окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Внаслідок атаки травмована жителька міста Знам’янка, її госпіталізували.

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