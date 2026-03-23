Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 22 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:17 - Повідомлялося про групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

О 19:28 - БпЛА курсом на Миколаїв.

О 19:30 - Полтавщина: БпЛА у напрямку Гадяча, Диканьки, Миргорода.

О 19:56 - Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук.

Оновлена інформація

О 20:30 - Триває атака ударних БпЛА на Кременчук.

Оновлена інформація

О 21:25 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 21:44 - Рух ударних дронів:

Черкащина: БпЛА в районі Сміли.

Запоріжжя: БпЛА повз Вільнянськ.

Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію.

Кіровоградщина: БпЛА у напрямку Кропивницького району.

О 21:46 - КАБи на Харківщину.

Оновлена інформація

О 22:15 - Декілька груп БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.

О 22:25 - БпЛА курсом на Павлоград.

О 22:33 - КАБи на Запоріжжя.

О 22:52 - Групи БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

О 23:23 - Одещина: БпЛА курсом на Чорноморськ.

О 00:44 - БпЛА в напрямку Затоки.

О 01:29 - Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

Упродовж дня неділі, 22 березня, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Загинули дві людини, зафіксовано пошкодження.

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