У Херсоні через російський обстріл загинула ще одна жінка, - ОВА

Через російський обстріл ще одна людина загинула у Херсоні.

Про це повідомив у неділю очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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"Російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсона. У середмісті виявили тіло літньої жінки, яка дістали смертельні травми через ворожий обстріл. Наразі відповідні служби встановлюють особу вбитої", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Що раніше?

Ранком у неділю він вже повідомляв, що за добу в Херсонській області від ворожих атак постраждали три людини і одна загинула.

Раніше ми писали, що минулої доби під ворожими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Приозерне, Садове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Кучерське, Михайлівка, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Дудчани, Саблуківка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

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Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчі споруди та адмінбудівлю.

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