Окупанти вбили одну людину і трьох поранили за добу на Херсонщині
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Жертви обстрілів
Повідомляється, що через російську агресію одна людина загинула, ще 3 - дістали поранення.
Чим били росіяни
Як зазначається, російські війська використовували для атак по області дрони, авіацію та артилерію.
Атаковані населені пункти
Так, минулої доби під ворожими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Приозерне, Садове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Кучерське, Михайлівка, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Дудчани, Саблуківка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
Куди били окупанти
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчі споруди та адмінбудівлю.
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