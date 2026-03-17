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Новини Замінування Херсона
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На Херсонщині росіяни дистанційно замінували територію біля дитсадка, – поліція

У Білозерці виявили вибухівку поблизу дитсадка після дистанційного мінування

У Білозерці на Херсонщині зафіксовано дистанційне мінування території, зокрема поблизу дитячого садка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.

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За попередніми даними, вибухонебезпечні предмети виявили в районі дитсадка на вулиці Поштовій.

Правоохоронці зазначають, що йдеться про вибухові пристрої, які залишили російські військові.

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Що відомо

У поліції попереджають, що зона мінування може бути значно ширшою, ніж виявлена на цей момент.

Мешканців закликають не пересуватися в зазначеному районі та дотримуватися правил безпеки до завершення обстеження території.

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Автор: 

мінування (1224) Херсонська область (6755)
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