На Херсонщині росіяни дистанційно замінували територію біля дитсадка, – поліція

У Білозерці на Херсонщині зафіксовано дистанційне мінування території, зокрема поблизу дитячого садка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.

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За попередніми даними, вибухонебезпечні предмети виявили в районі дитсадка на вулиці Поштовій.

Правоохоронці зазначають, що йдеться про вибухові пристрої, які залишили російські військові.

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Що відомо

У поліції попереджають, що зона мінування може бути значно ширшою, ніж виявлена на цей момент.

Мешканців закликають не пересуватися в зазначеному районі та дотримуватися правил безпеки до завершення обстеження території.

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