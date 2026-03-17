На Херсонщині росіяни дистанційно замінували територію біля дитсадка, – поліція
У Білозерці на Херсонщині зафіксовано дистанційне мінування території, зокрема поблизу дитячого садка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.
За попередніми даними, вибухонебезпечні предмети виявили в районі дитсадка на вулиці Поштовій.
Правоохоронці зазначають, що йдеться про вибухові пристрої, які залишили російські військові.
Що відомо
У поліції попереджають, що зона мінування може бути значно ширшою, ніж виявлена на цей момент.
Мешканців закликають не пересуватися в зазначеному районі та дотримуватися правил безпеки до завершення обстеження території.
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