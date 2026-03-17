На Херсонщине россияне дистанционно заминировали территорию возле детского сада, - полиция

В Белозерке Херсонской области зафиксировано дистанционное минирование территории, в частности - около детского сада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области.

По предварительным данным, взрывоопасные предметы обнаружили в районе детского сада на улице Почтовой.

Правоохранители отмечают, что речь идет о взрывных устройствах, оставленных российскими военными.

Что известно

В полиции предупреждают, что зона минирования может быть значительно шире, чем обнаруженная на данный момент.

Жителей призывают не передвигаться в указанном районе и соблюдать правила безопасности до завершения обследования территории.

