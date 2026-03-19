Окупанти обстріляли 33 населені пункти Херсонщини: поранено 2 людей

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новорайськ, Томина Балка, Інгулець, Зеленівка, Білозерка, Дар'ївка, Українка, Дудчани, Раківка, Червоне, Милове, Золота Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ромашкове, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Станіслав та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок.Також окупанти понівечили господарську споруду, газові труби, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Читайте: Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: поранено 3 людей