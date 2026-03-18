Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: поранено 3 людей

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Берислав, Кучерське, Новорайськ, Нова Кам'янка, Українка, Тараса Шевченка, Урожайне, Хрещенівка, Раківка, Милове, Дар'ївка, Золота Балка, Благовіщенське, Веселе, Дніпровське, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Микільське, Наддніпрянське, Незламне, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Токарівка, Зимівник, Антонівка, Бургунка, Новотягинка, Ольгівка, Тягинка та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили вежу мобільного зв'язку, господарчі споруди, магазин, будівлю музею, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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