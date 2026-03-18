Оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонщины: ранены 3 человека

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дрон-террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Берислав, Кучерское, Новорайск, Новая Каменка, Украинка, Тараса Шевченко, Урожайное, Крещеновка, Раковка, Миловое, Дарьевка, Золотая Балка, Благовещенское, Веселое, Днепровское, Ингулец, Кизомис, Казацкое, Никольское, Надднепрянское, Незламное, Отрадокаменка, Осокоровка, Приднепровское, Садовое, Софиевка, Токаровка, Зимовник, Антоновка, Бургунка, Новотягинка, Ольговка, Тягинка и город Херсон.

Куда наносили удары оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили башню мобильной связи, хозяйственные постройки, магазин, здание музея, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 3 человека получили ранения.

