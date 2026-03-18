Военнослужащий РФ получил пожизненное за расстрел гражданского буксира на Херсонщине

Военнослужащий РФ приговорен к пожизненному лишению свободы за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Прокуроры доказали, что 1 ноября 2022 года в Голой Пристани он из автоматического оружия расстрелял гражданский буксир "Ридса" с пассажирами на борту во время швартовки. Капитан судна получил ранение в голову и погиб на месте.

Оккупанты пытались скрыть преступление и распространяли фейки о якобы "обстреле со стороны ВСУ".

"Умышленные убийства безоружных гражданских лиц являются грубым нарушением законов и обычаев войны. Несмотря на временную оккупацию и ведение активных боевых действий в Херсонской области, правоохранительными органами фиксируется каждое военное преступление представителей страны-агрессора и прилагаются максимальные усилия для установления преступников, от непосредственных исполнителей до их командиров. Ни одно преступление не останется безнаказанным.

С начала полномасштабного вторжения за нарушение законов и обычаев войны в Херсонской области уже осуждены 29 военнослужащих РФ и пособников страны-агрессора, и работа по привлечению виновных к ответственности продолжается", — отметил начальник управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Херсонской областной прокуратуры Алексей Бутенко.

