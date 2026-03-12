Замучил и убил жительницу Макарова во время российской оккупации: установлен дагестанец, ему грозит пожизненное, - Нацполиция. ФОТО
Сотрудники Нацполиции и СБУ собрали доказательную базу против еще одного российского военного преступника за совершение зверств во время оккупации Киевской области весной 2022 года.
Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что 7 марта 2022 года в середине дня, на одной из улиц оккупированного войсками РФ поселка Макарова, вражеский военнослужащий под дулом автомата вывел 39-летнюю местную жительницу из ее дома, отвел в соседний коттеджный городок и там лишил жизни. У женщины были порезаны ножом лицо, шея, ключица, переломы костей черепа.
Личность оккупанта установлена
Личность оккупанта, причастного к смерти женщины, удалось идентифицировать. Житель Дагестана, родившийся в 1991 году в республике Бурятия, в Киевскую область ворвался в составе мотострелковой бригады 36 армии восточного военного округа российской армии, в должности командира взвода.
Что грозит
Следователи СБУ инкриминируют ему совершение военных преступлений – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. По законодательству Украины преступнику грозит пожизненное лишение свободы.
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Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.
на ківу?
Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.