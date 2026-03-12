Замучил и убил жительницу Макарова во время российской оккупации: установлен дагестанец, ему грозит пожизненное, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Нацполиции и СБУ собрали доказательную базу против еще одного российского военного преступника за совершение зверств во время оккупации Киевской области весной 2022 года.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что 7 марта 2022 года в середине дня, на одной из улиц оккупированного войсками РФ поселка Макарова, вражеский военнослужащий под дулом автомата вывел 39-летнюю местную жительницу из ее дома, отвел в соседний коттеджный городок и там лишил жизни. У женщины были порезаны ножом лицо, шея, ключица, переломы костей черепа.

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Личность оккупанта установлена

Личность оккупанта, причастного к смерти женщины, удалось идентифицировать. Житель Дагестана, родившийся в 1991 году в республике Бурятия, в Киевскую область ворвался в составе мотострелковой бригады 36 армии восточного военного округа российской армии, в должности командира взвода.

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Что грозит

Следователи СБУ инкриминируют ему совершение военных преступлений – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. По законодательству Украины преступнику грозит пожизненное лишение свободы.