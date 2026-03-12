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Замучил и убил жительницу Макарова во время российской оккупации: установлен дагестанец, ему грозит пожизненное, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Нацполиции и СБУ собрали доказательную базу против еще одного российского военного преступника за совершение зверств во время оккупации Киевской области весной 2022 года.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупант замучил жительницу Макарова

Что известно

Установлено, что 7 марта 2022 года в середине дня, на одной из улиц оккупированного войсками РФ поселка Макарова, вражеский военнослужащий под дулом автомата вывел 39-летнюю местную жительницу из ее дома, отвел в соседний коттеджный городок и там лишил жизни. У женщины были порезаны ножом лицо, шея, ключица, переломы костей черепа.

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Личность оккупанта установлена

Личность оккупанта, причастного к смерти женщины, удалось идентифицировать. Житель Дагестана, родившийся в 1991 году в республике Бурятия, в Киевскую область ворвался в составе мотострелковой бригады 36 армии восточного военного округа российской армии, в должности командира взвода.

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Что грозит

Следователи СБУ инкриминируют ему совершение военных преступлений – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. По законодательству Украины преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: 

Киевская область (4677) Нацполиция (16993) пытки (933) военные преступления (1595) Макаров (20) Бучанский район (156)
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Топ комментарии
+16
Чурка дегенеративна
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12.03.2026 14:37 Ответить
+15
"Рускій мір" це сброд подонків. Цивілізації там нема
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12.03.2026 15:15 Ответить
+8
Дагестанець повинен катувати в першу чергу московитів, які вбивали їх дітей і жінок ...
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12.03.2026 14:46 Ответить
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Чурка дегенеративна
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12.03.2026 14:37 Ответить
Черговий сруськай дагестанець-убивця, начитався толстоєвскага і надивився срускага балєту… і пішов убивати/ґвалтувати в Мирній Україні, жінок і дітей!! Типовий сруськай…. з духом Анкоріджа!
https://becid.eu/facts/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
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12.03.2026 14:39 Ответить
"Имя,сестра!? Имя!?"(с)
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13.03.2026 00:33 Ответить
Дагестанець повинен катувати в першу чергу московитів, які вбивали їх дітей і жінок ...
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12.03.2026 14:46 Ответить
Мрже його вже давно дрон задвохсотив.
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12.03.2026 14:55 Ответить
"Рускій мір" це сброд подонків. Цивілізації там нема
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12.03.2026 15:15 Ответить
Знаєш походження і зміст слова подонок?
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12.03.2026 16:26 Ответить
його походження цілком «побутове» і пов'язане з алкогольними традиціями минулого.
Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.
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12.03.2026 17:08 Ответить
Всьо правильно крім походження. Почалось в Індії в з'вязку з кастами. Там є найнижча каста недоторканих. Їх називали подонками, люди дна. Ця каста ділитьсяя на підкасти однією з яких є подонки, частина яких виїхала з Індії і розповсюдилась по світі то є цигани. В них збереглись привички індійських недоторканих - злодійкуваті, безпринципні, ну сам знаєш. З них хороші ремісники, ковалі і т.д. в них здібність до ручної роботи, правда не у всіх.
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12.03.2026 20:08 Ответить
Покажіть сміливця який поїде в дагестан проваджувати слідчі дії .
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12.03.2026 15:23 Ответить
Які слідчі дії?! Його просто випадково знайдуть в сміттєвому контейнері.
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12.03.2026 15:30 Ответить
Маячня. Ніхто на таку дрібноту ніхто не буде витрачати ресурси.
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12.03.2026 20:12 Ответить
а на кого вони витрачаються?
на ківу?
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13.03.2026 12:48 Ответить
А кого зі схожих прибрали? Отож бо. Невідомо чи ківа взагалі був прибраний нами.
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13.03.2026 19:26 Ответить
Так, цей злочинець має понести відповідальність за свої дії. А як будуть відповідати ті керівники держави, які брехали що нападу не буде, кликали на шашлики, просили громадян не виходити, а сидіти вдома? Якби сказали правду, то і ця закатована могли самостійно виїхати. Свої сім'ї вивезли в самі повтікали та сховалися.
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12.03.2026 15:37 Ответить
імітація бурної діяльності! а ну, сміття, скажіть коли ви його заарештуєте?
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12.03.2026 15:56 Ответить
Усіх цих чурбанів потрібно буде видавлювати по усьому світу та страчувати ще не одне десятиліття
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12.03.2026 16:47 Ответить
його походження цілком «побутове» і пов'язане з алкогольними традиціями минулого.
Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.
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12.03.2026 17:02 Ответить
Кат і убивця з московії, буде покараний!!!
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13.03.2026 09:00 Ответить
за півроку до вторгнення хтось знав що буде війна, але не попередив людей, потім відвів війська, розьмінував усе що міг і ось результат.
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14.03.2026 15:10 Ответить
 
 