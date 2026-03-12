Закатував мешканку Макарова під час російської окупації: встановлено дагестанця, йому загрожує довічне, - Нацполіція. ФОТО
Працівники Нацполіції та СБУ зібрали доказову базу проти ще одного російського воєнного злочинця за вчинення звірств під час окупації Київщини навесні 2022 року.
Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Встановлено, що 7 березня 2022 року серед дня, на одній із вулиці окупованого військами рф селища Макарова, ворожий військовослужбовець під дулом автомата вивів 39-річну місцеву жительку з її будинку, відвів до сусіднього котеджного містечка і там позбавив життя. У жінки було порізане ножем обличчя, шия, ключиця, переломи кісток черепа.
Особу окупанта встановлено
Особу окупанта, причетного до смерті жінки, вдалося ідентифікувати. Мешканець Дагестану, який народився в 1991 році в республіці Бурятія, на Київщину ввірвався у складі мотострілецької бригади 36 армії східного військового округу російської армії, на посаді командира взводу.
Що загрожує
Слідчі СБУ інкримінують йому вчинення воєнних злочинів – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. За законодавством України злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.
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Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.
на ківу?
Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.