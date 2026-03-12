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Новини Фото Воєнні злочини російських окупантів
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Закатував мешканку Макарова під час російської окупації: встановлено дагестанця, йому загрожує довічне, - Нацполіція. ФОТО

Працівники Нацполіції та СБУ зібрали доказову базу проти ще одного російського воєнного злочинця за вчинення звірств під час окупації Київщини навесні 2022 року.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

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Окупант закатував мешканку Макарова

Що відомо

Встановлено, що 7 березня 2022 року серед дня, на одній із вулиці окупованого військами рф селища Макарова, ворожий військовослужбовець під дулом автомата вивів 39-річну місцеву жительку з її будинку, відвів до сусіднього котеджного містечка і там позбавив життя. У жінки було порізане ножем обличчя, шия, ключиця, переломи кісток черепа.

Також дивіться: Біля Макарова російські окупанти розстріляли родину: загинули три жінки та двоє дітей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Особу окупанта встановлено

Особу окупанта, причетного до смерті жінки, вдалося ідентифікувати. Мешканець Дагестану, який народився в 1991 році в республіці Бурятія, на Київщину ввірвався у складі мотострілецької бригади 36 армії східного військового округу російської армії, на посаді командира взводу.

Також читайте: Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування на Київщині

Що загрожує

Слідчі СБУ інкримінують йому вчинення воєнних злочинів – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. За законодавством України злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

Київська область (4638) Нацполіція (15771) катування (709) воєнні злочини (2006) Макарів (24) Бучанський район (167)
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Топ коментарі
+16
Чурка дегенеративна
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12.03.2026 14:37 Відповісти
+15
"Рускій мір" це сброд подонків. Цивілізації там нема
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12.03.2026 15:15 Відповісти
+8
Дагестанець повинен катувати в першу чергу московитів, які вбивали їх дітей і жінок ...
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12.03.2026 14:46 Відповісти
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Чурка дегенеративна
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12.03.2026 14:37 Відповісти
Черговий сруськай дагестанець-убивця, начитався толстоєвскага і надивився срускага балєту… і пішов убивати/ґвалтувати в Мирній Україні, жінок і дітей!! Типовий сруськай…. з духом Анкоріджа!
https://becid.eu/facts/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
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12.03.2026 14:39 Відповісти
"Имя,сестра!? Имя!?"(с)
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13.03.2026 00:33 Відповісти
Дагестанець повинен катувати в першу чергу московитів, які вбивали їх дітей і жінок ...
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12.03.2026 14:46 Відповісти
Мрже його вже давно дрон задвохсотив.
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12.03.2026 14:55 Відповісти
"Рускій мір" це сброд подонків. Цивілізації там нема
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12.03.2026 15:15 Відповісти
Знаєш походження і зміст слова подонок?
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12.03.2026 16:26 Відповісти
його походження цілком «побутове» і пов'язане з алкогольними традиціями минулого.
Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.
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12.03.2026 17:08 Відповісти
Всьо правильно крім походження. Почалось в Індії в з'вязку з кастами. Там є найнижча каста недоторканих. Їх називали подонками, люди дна. Ця каста ділитьсяя на підкасти однією з яких є подонки, частина яких виїхала з Індії і розповсюдилась по світі то є цигани. В них збереглись привички індійських недоторканих - злодійкуваті, безпринципні, ну сам знаєш. З них хороші ремісники, ковалі і т.д. в них здібність до ручної роботи, правда не у всіх.
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12.03.2026 20:08 Відповісти
Покажіть сміливця який поїде в дагестан проваджувати слідчі дії .
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12.03.2026 15:23 Відповісти
Які слідчі дії?! Його просто випадково знайдуть в сміттєвому контейнері.
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12.03.2026 15:30 Відповісти
Маячня. Ніхто на таку дрібноту ніхто не буде витрачати ресурси.
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12.03.2026 20:12 Відповісти
а на кого вони витрачаються?
на ківу?
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13.03.2026 12:48 Відповісти
А кого зі схожих прибрали? Отож бо. Невідомо чи ківа взагалі був прибраний нами.
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13.03.2026 19:26 Відповісти
Так, цей злочинець має понести відповідальність за свої дії. А як будуть відповідати ті керівники держави, які брехали що нападу не буде, кликали на шашлики, просили громадян не виходити, а сидіти вдома? Якби сказали правду, то і ця закатована могли самостійно виїхати. Свої сім'ї вивезли в самі повтікали та сховалися.
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12.03.2026 15:37 Відповісти
імітація бурної діяльності! а ну, сміття, скажіть коли ви його заарештуєте?
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12.03.2026 15:56 Відповісти
Усіх цих чурбанів потрібно буде видавлювати по усьому світу та страчувати ще не одне десятиліття
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12.03.2026 16:47 Відповісти
його походження цілком «побутове» і пов'язане з алкогольними традиціями минулого.
Етимологія слова веде до іменника «дно».
Первинне значення: Спочатку «подонками» називали залишки рідини на дні посудини (чарки, бочки, склянки), які змішувалися з осадом і муттю.
Трактирна лексика: У кабаках та шинках бідняки, які не мали грошей на цілу чарку, чекали, поки заможні гості підуть, і допивали те, що залишилося на дні чарок. Таку суміш недопитого алкоголю з каламуттю називали «подонками».
Переносне значення: Згодом назва залишків алкоголю перейшла на людей, які їх допивали. «Подонками» стали називати тих, хто опустився на саме «дно» суспільства - безхатьків, п'яниць, злодіїв та жебраків.
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12.03.2026 17:02 Відповісти
Кат і убивця з московії, буде покараний!!!
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13.03.2026 09:00 Відповісти
за півроку до вторгнення хтось знав що буде війна, але не попередив людей, потім відвів війська, розьмінував усе що міг і ось результат.
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14.03.2026 15:10 Відповісти
 
 