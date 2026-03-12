Закатував мешканку Макарова під час російської окупації: встановлено дагестанця, йому загрожує довічне, - Нацполіція. ФОТО

Працівники Нацполіції та СБУ зібрали доказову базу проти ще одного російського воєнного злочинця за вчинення звірств під час окупації Київщини навесні 2022 року.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Встановлено, що 7 березня 2022 року серед дня, на одній із вулиці окупованого військами рф селища Макарова, ворожий військовослужбовець під дулом автомата вивів 39-річну місцеву жительку з її будинку, відвів до сусіднього котеджного містечка і там позбавив життя. У жінки було порізане ножем обличчя, шия, ключиця, переломи кісток черепа.

Також дивіться: Біля Макарова російські окупанти розстріляли родину: загинули три жінки та двоє дітей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Особу окупанта встановлено

Особу окупанта, причетного до смерті жінки, вдалося ідентифікувати. Мешканець Дагестану, який народився в 1991 році в республіці Бурятія, на Київщину ввірвався у складі мотострілецької бригади 36 армії східного військового округу російської армії, на посаді командира взводу.

Також читайте: Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування на Київщині

Що загрожує

Слідчі СБУ інкримінують йому вчинення воєнних злочинів – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. За законодавством України злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.