Військовослужбовець РФ отримав довічне за розстріл цивільного буксира на Херсонщині
Військовослужбовця РФ засуджено до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Воєнний злочин
Прокурори довели, що 1 листопада 2022 року в Голій Пристані він з автоматичної зброї розстріляв цивільний буксир "Ридса" з пасажирами на борту під час швартування. Капітан судна отримав поранення в голову і загинув на місці.
Фейки РФ
Окупанти намагалися приховати злочин і поширювали фейки про нібито "обстріл з боку ЗСУ".
"Умисні вбивства беззбройних цивільних людей є грубим порушенням законів та звичаїв війни. Попри тимчасову окупацію та ведення активних бойових дій на Херсонщині, правоохоронними органами фіксується кожен воєнний злочин представників країни-агресора та докладаються максимальні зусилля задля встановлення злочинців, від безпосередніх виконавців до їхніх командирів. Жоден злочин не залишиться безкарним.
Від початку повномасштабного вторгнення за порушення законів та звичаїв війни на Херсонщині вже засуджено 29 військовослужбовців рф та пособників країни-агресора, і робота з притягнення винних до відповідальності триває", - зазначив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.
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