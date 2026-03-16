Євросоюз запровадив санкції проти дев’ятьох росіян, причетних до воєнних злочинів у Бучі
У понеділок, 16 березня, Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти дев'яти громадян РФ, які відповідальні за воєнні злочини проти цивільного населення в Бучі під час російської окупації в 2022 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Ради ЄС.
"У зв’язку з четвертою річницею різанини в Бучі, що сталася в лютому-березні 2022 року, Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи щодо дев’яти осіб, які відіграли ключову роль у цих подіях", - сказано в повідомленні.
Хто пострапив під санкції?
Зокрема, Рада ЄС внесла до санкційного списку генерал-полковника Олександра Чайко, колишнього командувача Східного військового округу РФ та найвищого за званням російського військового офіцера на території України на початку повномасштабного вторгнення. Зазначається, що він був головним командувачем в Україні під час вторгнення російських військ до Бучі.
Крім того, до "чорного списку" потрапили інші військові РФ, які командували російськими військами в Україні на початку повномасштабної війни та вчинили звірства проти мешканців Бучі та сусідніх Гостомеля, Ірпеня та Бородянки.
"Війська під їхнім командуванням брали участь у пограбуваннях, тортурах та примушували цивільних осіб прибирати тіла загиблих російських солдатів. Одна з осіб, включених до списку, також несе відповідальність за усиновлення дитини з окупованої Росією Донецької області, яку незаконно депортували до Росії", - сказано в повідомленні.
Які обмеження передбачено
Цим дев’яти особам заблокували активи, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, підсанкційним особам заборонено в’їжджати до країн Євросоюзу або пересуватися ними транзитом.
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