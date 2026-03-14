У Бучі відбудеться зустріч глав МЗС ЄС до роковин визволення міста

31 березня у Бучі міністри закордонних справ країн ЄС зберуться на зустріч до четвертих роковин визволення міста від російської окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZDF.

Видання зазначає, що вибір дати і місця має символічне значення. Саме 31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу, відступивши з передмість Києва після провалу спроби оточити українську столицю.

Через кілька днів після визволення міста світ побачив свідчення масштабних злочинів проти цивільного населення. На вулицях Бучі були знайдені тіла сотень мирних жителів, що викликало міжнародний резонанс і засудження з боку багатьох держав.

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Визволення Бучі: ключові моменти

Під час звільнення Бучі українські сили провели успішну операцію із витіснення російських загарбників, що тримали місто під контролем на початку повномасштабного вторгнення.

Операція дозволила встановити повний контроль над містом, що дало змогу почати евакуацію цивільних та забезпечити доставку гуманітарної допомоги.

Після звільнення були зафіксовані численні свідчення воєнних злочинів та руйнувань інфраструктури. Місто потребувало термінової допомоги для відновлення житлових будинків, лікарень і комунальних мереж.

Визволення Бучі стало символом опору України та важливим стратегічним успіхом на Київському напрямку, продемонструвавши здатність Сил оборони ефективно звільняти окуповані території.

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