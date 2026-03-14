В Буче состоится встреча глав МИД стран ЕС к годовщине освобождения города

31 марта в Буче министры иностранных дел стран ЕС соберутся на встречу, приуроченную к четвертой годовщине освобождения города от российской оккупации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZDF.

Издание отмечает, что выбор даты и места имеет символическое значение. Именно 31 марта 2022 года российские войска покинули Бучу, отступив из пригородов Киева после провала попытки окружить украинскую столицу.

Через несколько дней после освобождения города мир увидел свидетельства масштабных преступлений против гражданского населения. На улицах Бучи были найдены тела сотен мирных жителей, что вызвало международный резонанс и осуждение со стороны многих государств.

Освобождение Бучи: ключевые моменты

Во время освобождения Бучи украинские силы провели успешную операцию по вытеснению российских захватчиков, которые удерживали город под контролем в начале полномасштабного вторжения.

Операция позволила установить полный контроль над городом, что дало возможность начать эвакуацию гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

После освобождения были зафиксированы многочисленные свидетельства военных преступлений и разрушений инфраструктуры. Город нуждался в срочной помощи для восстановления жилых домов, больниц и коммунальных сетей.

Освобождение Бучи стало символом сопротивления Украины и важным стратегическим успехом на Киевском направлении, продемонстрировав способность Сил обороны эффективно освобождать оккупированные территории.

