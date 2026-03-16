Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, причастных к военным преступлениям в Буче

В понедельник, 16 марта, Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении девяти граждан РФ, ответственных за военные преступления против гражданского населения в Буче во время российской оккупации в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"В связи с четвертой годовщиной резни в Буче, произошедшей в феврале-марте 2022 года, Совет ЕС сегодня принял ограничительные меры в отношении девяти лиц, сыгравших ключевую роль в этих событиях", — говорится в сообщении.

Кто попал под санкции?

В частности, Совет ЕС внес в санкционный список генерал-полковника Александра Чайко, бывшего командующего Восточным военным округом РФ и самого высокопоставленного по званию российского военного офицера на территории Украины в начале полномасштабного вторжения. Отмечается, что он был главным командующим в Украине во время вторжения российских войск в Бучу.

Кроме того, в "черный список" попали другие военные РФ, которые командовали российскими войсками в Украине в начале полномасштабной войны и совершили зверства против жителей Бучи и соседних Гостомеля, Ирпеня и Бородянки.

"Войска под их командованием участвовали в грабежах, пытках и принуждали гражданских лиц убирать тела погибших российских солдат. Один из включенных в список также несет ответственность за усыновление ребенка из оккупированной Россией Донецкой области, которого незаконно депортировали в Россию", — говорится в сообщении.

Читайте также: На сегодняшний день идентифицированы 211 военнослужащих ВС РФ, совершавших зверства в Буче, - Кравченко

Какие ограничения предусмотрены

Этим девяти лицам заблокировали активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, лицам, подпадающим под санкции, запрещено въезжать в страны Евросоюза или перемещаться по ним транзитом.

Читайте также: В Буче состоится встреча глав МИД ЕС к годовщине освобождения города