Оккупанты обстреляли 33 населенных пункта Херсонщины: ранены 2 человека

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Новорайск, Томина Балка, Ингулец, Зеленовка, Белозерка, Дарьевка, Украинка, Дудчаны, Раковка, Червоное, Милово, Золотая Балка, Антоновка, Веселое, Днепровское, Кизомыс, Козацкое, Камышаны, Львово, Никольское, Николаевка, Михайловка, Новоалександровка, Отрадокаменка, Ромашково, Садовое, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Широкая Балка, Станислав и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, газовые трубы, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека получили ранения.

