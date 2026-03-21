Війська РФ ударили по Херсону: загинув чоловік

Сьогодні, 21 березня, орієнтовно о 07:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, внаслідок цієї атаки поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1958 року народження.

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Обстріли Херсонщини за добу

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Кучерське, Дудчани, Благовіщенське, Томарине, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новотягинка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Зміївка, Саблуківка та місто Херсон.

російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлі та газопровід.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "шахедами" в ніч на 21 березня.

За даними Повітряних сил, сили ППО ліквідували 148 ворожих БпЛА зі 154.

Також на Миколаївщині російські БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру, були знеструмлення.

Окрім того, у ніч на 21 березня російські війська атакували Ізюм Харківської області, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження житлової інфраструктури.

Через ворожі атаки знеструмлено Славутич, Чернігів та область.

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