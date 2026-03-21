Войска РФ нанесли удар по Херсону: погиб мужчина

Сегодня, 21 марта, примерно в 07:30 российские военные обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате этой атаки смертельные ранения получил мужчина 1958 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Херсонской области: РФ атаковала дронами и артиллерией, погиб мужчина в Широкой Балке

Обстрелы Херсонской области за сутки

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Раковка, Кучерское, Дудчаны, Благовещенское, Томарино, Софиевка, Антоновка, Бургунка, Веселое, Ивановка, Кизомис, Козацкое, Львово, Никольское, Николаевка, Милово, Новотягинка, Ольговка, Приднепровское, Токаровка, Змиевка, Саблуковка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажный дом и 7 частных домов. Также оккупанты повредили административные здания и газопровод.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

Читайте также: ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов, ГСМ и скоплениям рашистов на ВОТ, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали "шахедами" в ночь на 21 марта.

По данным Воздушных сил, силы ПВО ликвидировали 148 вражеских БПЛА из 154.

Также в Николаевской области российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру, произошли отключения электроэнергии.

Кроме того, в ночь на 21 марта российские войска атаковали Изюм Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения жилой инфраструктуры.

Из-за вражеских атак обесточены Славутич, Чернигов и область.

Читайте: Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго