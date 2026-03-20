Сутки в Херсонской области: РФ атаковала дронами и артиллерией, погиб мужчина в Широкой Балке

За прошедшие сутки, 19 марта, российские захватчики нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. Пятеро человек получили ранения, в Широкой Балке погиб местный житель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

"Вчера в Широкой Балке Станиславской громады россияне убили местного жителя.

Утром 19 марта оккупанты атаковали FPV-дроном 66-летнего мужчину. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Удары по населенным пунктам

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 16 частных домов. Также оккупанты повредили административные здания, маршрутное такси и частные автомобили.

За сутки враг обстрелял:

Херсонский район - Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Белозерка, Софиевка, Приозерное, Новодмитровка, Широкая Балка, Кизомис, Днепровское, Гончарное, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаровка и город Херсон;

Бериславский район - Берислав, Новокаиры, Новорайск, Новоалександровка, Кучерское, Суханово, Брускинское, Урожайное, Червоное, Золотая Балка, Осокоровка, Милово, Михайловка, Веселое, Казацкое.

"В результате российской агрессии 5 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

