Доба на Херсонщині: РФ атакувала дронами та артилерією, загинув чоловік у Широкій Балці

Протягом минулої доби, 19 березня, російські загарбники вдарили по населених пунктах Херсонщини. Поранено 5 людей, у Широкій Балці загинув місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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"Учора у Широкій Балці Станіславської громади росіяни вбили місцевого жителя.

Зранку 19 березня окупанти атакували FPV-дроном 66-річного чоловіка. Він дістав травми, несумісні з життя", - йдеться в повідомленні.

Удари по населених пунктах

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 16 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлі, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

За добу ворог обстріляв:

Херсонський район - Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Софіївка, Приозерне, Новодмитрівка, Широка Балка, Кізомис, Дніпровське, Гончарне, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка та місто Херсон;

Бериславський район - Берислав, Новокаїри, Новорайськ, Новоолександрівка, Кучерське, Суханове, Брускинське, Урожайне, Червоне, Золота Балка, Осокорівка, Милове, Михайлівка, Веселе, Козацьке.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

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