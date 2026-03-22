Оккупанты убили одного человека и ранили троих за сутки в Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы обстрелов

Сообщается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

Чем били россияне

Как отмечается, российские войска использовали для атак по области дроны, авиацию и артиллерию.

Атакованные населенные пункты

Так, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились Антоновка, Зимовник, Приднепровское, Приозерное, Садовое, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Незламное, Новодмитровка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Токаровка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Томарино, Урожайное, Кучерское, Михайловка, Золотая Балка, Червоное, Новорайск, Дудчаны, Саблуковка, Тягинка, Бургунка, Одрадокаменка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные обстреливали критическую и социальную инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и административное здание.

