В Херсоне из-за российского обстрела погибла еще одна женщина, – ОВА

Вследствие российского обстрела в Херсоне погиб ещё один человек.

Об этом сообщил в воскресенье глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российские военные оборвали жизнь еще одной жительницы Херсона. В центре города обнаружили тело пожилой женщины, получившей смертельные травмы вследствие вражеского обстрела. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность убитой", — написал Прокудин в Telegram-канале.

Что было ранее?

Утром в воскресенье он уже сообщал, что за сутки в Херсонской области от вражеских атак пострадали три человека и один погиб.

Ранее мы писали, что за последние сутки под вражескими обстрелами находились Антоновка, Зимовник, Приднепровское, Приозерное, Садовое, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Незламное, Новодмитровка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Токаровка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Томарино, Урожайное, Кучерское, Михайловка, Золотая Балка, Червоное, Новорайск, Дудчаны, Саблуковка, Тягинка, Бургунка, Одрадокаменка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные обстреливали критическую и социальную инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и административное здание.

