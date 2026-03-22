Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 22 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:17 - Сообщалось о группах БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
В 19:28 - БПЛА курсом на Николаев.
В 19:30 — Полтавская область: БПЛА в направлении Гадяча, Диканьки, Миргорода.
В 19:56 - Полтавская область: БПЛА курсом на Кременчуг.
Обновленная информация
В 20:30 - продолжается атака ударных БпЛА на Кременчуг.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
- В течение дня в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Погибли два человека, зафиксированы повреждения.
