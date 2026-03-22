Враг более 30 раз атаковал Днепропетровщину: погибли два человека, повреждены предприятия, горели автомобили
В течение дня в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали три района Днепропетровщины с помощью беспилотников и артиллерии. Погибли два человека, зафиксированы повреждения.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольского района
В Никопольском районе враг обстреливал райцентр, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Погибли два человека.
Повреждены несколько предприятий и частный дом. Загорелся автомобиль.
Обстрелы Днепровского района
В Новопокровской громаде Днепровского района вследствие российских атак горел автомобиль.
Атаки на Криворожский район
В Зеленодольской громаде Криворожского района разрушен дом. В самом Кривом Роге есть повреждения на территории инфраструктурных объектов.
