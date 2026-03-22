Враг более 30 раз атаковал Днепропетровщину: погибли два человека, повреждены предприятия, горели автомобили

В течение дня в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали три района Днепропетровщины с помощью беспилотников и артиллерии. Погибли два человека, зафиксированы повреждения.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольского района

В Никопольском районе враг обстреливал райцентр, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Погибли два человека.

Повреждены несколько предприятий и частный дом. Загорелся автомобиль.

Смотрите также: Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: двое раненых. ФОТО

Обстрелы Днепровского района

В Новопокровской громаде Днепровского района вследствие российских атак горел автомобиль.

Атаки на Криворожский район

В Зеленодольской громаде Криворожского района разрушен дом. В самом Кривом Роге есть повреждения на территории инфраструктурных объектов.

Смотрите также: Рашисты атаковали 4 района Днепропетровской области: ранен человек, есть повреждения. ФОТО