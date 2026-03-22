Войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу: поврежден промышленный объект

Днём 22 марта 2026 года враг атаковал Кривой Рог в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По данным ОГА, поврежден объект промышленной инфраструктуры.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Последствия устанавливаются.

Более подробной информации на данный момент нет.

