Війська РФ ударили по Кривому Рогу: пошкоджено промисловий об’єкт (оновлено)

Вдень 22 березня 2026 року ворог атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

За даними ОВА, пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури.

"Попередньо, минулося без постраждалих. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Наслідки встановлюються.

Більше інформації на цю мить невідомо.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, під час шахедного удару постраждало промислове підприємство та один багатоквартирний житловий будинок.

"Аварійне знеструмлення близько 4 тисяч абонентів. Електрику вже відновили. Людям надається допомога.

Головне - без втрат", - додав він.