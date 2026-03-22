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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог понад 30 разів атакував Дніпропетровщину: загинули дві людини, пошкоджені підприємства, горіли авто

Доба на Дніпропетровщині: понад 30 атак ворога

Упродовж дня неділі, 22 березня, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Загинули дві людини, зафіксовано пошкодження.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Загинули дві людини. 

Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок. Зайнялася автівка. 

Дивіться також: Росіяни били по чотирьох районах Дніпропетровщини: двоє поранених. ФОТО

Обстріли Дніпровського району

У Новопокровській громаді Дніпровського району внаслідок російських атак горіла автівка.

Атаки на Криворізький район

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена оселя. У самому Кривому Розі є пошкодження на території інфраструктурних об'єктів.

Дивіться також: Рашисти атакували 4 райони Дніпропетровщини: поранено людину, є пошкодження. ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1518) обстріл (34744) Нікополь (1575) Дніпропетровська область (5179) Дніпровський район (435) Криворізький район (419) Нікопольський район (818) Новопокровка (1)
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