Ворог понад 30 разів атакував Дніпропетровщину: загинули дві людини, пошкоджені підприємства, горіли авто

Упродовж дня неділі, 22 березня, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Загинули дві людини, зафіксовано пошкодження.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Загинули дві людини.

Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок. Зайнялася автівка.

Дивіться також: Росіяни били по чотирьох районах Дніпропетровщини: двоє поранених. ФОТО

Обстріли Дніпровського району

У Новопокровській громаді Дніпровського району внаслідок російських атак горіла автівка.

Атаки на Криворізький район

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена оселя. У самому Кривому Розі є пошкодження на території інфраструктурних об'єктів.

Дивіться також: Рашисти атакували 4 райони Дніпропетровщини: поранено людину, є пошкодження. ФОТО