Ворог понад 30 разів атакував Дніпропетровщину: загинули дві людини, пошкоджені підприємства, горіли авто
Упродовж дня неділі, 22 березня, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Загинули дві людини, зафіксовано пошкодження.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Загинули дві людини.
Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок. Зайнялася автівка.
Обстріли Дніпровського району
У Новопокровській громаді Дніпровського району внаслідок російських атак горіла автівка.
Атаки на Криворізький район
У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена оселя. У самому Кривому Розі є пошкодження на території інфраструктурних об'єктів.
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