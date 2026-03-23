В Одессе во время тревоги были взрывы: зафиксировано БПЛА
В Одессе в ночь на 23 марта во время воздушной тревоги были взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных пабликов и мониторинговых каналов.
Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали группы вражеских беспилотников над акваторией Черного моря. По имеющейся информации, дроны двигались в направлении южных районов Одесской области.
В самом городе, а также в нескольких районах области была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях до окончания опасности.
Ситуация в небе над Одесщиной
По данным военных, активность вражеских БПЛА в регионе возросла в ночное время. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких группах дронов, которые заходили со стороны моря.
Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе ударов и призывали не игнорировать сигналы тревоги.
Официальная информация о последствиях на момент публикации не поступала.
- Ранее мы сообщали, что в течение вечера 22 марта российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ударными дронами. В результате атаки получила травмы жительница города Знаменка, ее госпитализировали.
