В Одессе во время тревоги были взрывы: зафиксировано БПЛА

В Одессе в ночь на 23 марта во время воздушной тревоги были взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных пабликов и мониторинговых каналов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали группы вражеских беспилотников над акваторией Черного моря. По имеющейся информации, дроны двигались в направлении южных районов Одесской области.

В самом городе, а также в нескольких районах области была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях до окончания опасности.

Ситуация в небе над Одесщиной

По данным военных, активность вражеских БПЛА в регионе возросла в ночное время. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких группах дронов, которые заходили со стороны моря.

Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе ударов и призывали не игнорировать сигналы тревоги.

Официальная информация о последствиях на момент публикации не поступала.

Ранее мы сообщали, что в течение вечера 22 марта российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ударными дронами. В результате атаки получила травмы жительница города Знаменка, ее госпитализировали.

Смотрите также: Операторы дронов 101-го ОЗДРн уничтожили 7 российских "шахедов" перехватчиками STING. ВИДЕО