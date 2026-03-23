РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10319 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу
В Одессе во время тревоги были взрывы: зафиксировано БПЛА

В Одессе в ночь на 23 марта во время воздушной тревоги были взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных пабликов и мониторинговых каналов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали группы вражеских беспилотников над акваторией Черного моря. По имеющейся информации, дроны двигались в направлении южных районов Одесской области.

В самом городе, а также в нескольких районах области была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях до окончания опасности.

Ситуация в небе над Одесщиной

По данным военных, активность вражеских БПЛА в регионе возросла в ночное время. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких группах дронов, которые заходили со стороны моря.

Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе ударов и призывали не игнорировать сигналы тревоги. 

Официальная информация о последствиях на момент публикации не поступала.

Автор: 

Одесса (8016) Одесская область (4147) атака (1144) дроны (6540) Шахед (2011) Одесский район (491)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 