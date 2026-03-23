Дрони РФ атакували Кіровоградщину: двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Протягом вечора 22 березня російські окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Внаслідок атаки травмована жителька міста Знам’янка, її госпіталізували.
Наслідки атаки дронів
За даними обласної влади, у Знам’янці та Олександрії зафіксовано пошкодження приватних будинків. Наразі стан постраждалої уточнюється.
В ОВА повідомили, що на місцях працюють відповідні служби, які проводять обстеження територій та фіксують руйнування.
Зранку 23 березня Райкович повідомив про ще одного постраждалого.
"За уточненою інформацією, у Знам’янці є ще один постраждалий.
Чоловік дістав необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.
Робота служб та ситуація в області
Влада зазначає, що спеціальні комісії визначать кількість пошкоджених будівель і розмір завданих збитків.
- Раніше Повітряні сили інформували про рух безпілотників у напрямку Кропивницького району. За словами очільника ОВА, дронова атака в області тривала з 21:30.
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